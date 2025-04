Kai Rosenberger

Beamtenbund

Der Beamtenbund und Tarifunion (DBB) ist ein Dachverband von Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und des privaten Dienstleistungssektors. Dem Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW) gehören 13 Bundesbeamtenverbände und 22 Fachgewerkschaften an. Er gliedert sich in 4 Regierungsbezirksverbände. Der DBB hat einen Rechtsanspruch darauf, bei der Vorbereitung allgemeiner Regelungen der beamtenrechtlichen Verhältnisse beteiligt zu werden, was ihm eine weitgehende Mitsprachemöglichkeit bei der Festsetzung der Dienstbedingungen durch den Gesetzgeber sichert.