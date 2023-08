Evangelische Landeskirchen

In Baden-Württemberg gibt es zwei evangelische Landeskirchen: die württembergische Landeskirche (Sitz in Stuttgart) und die badische Landeskirche (Sitz in Karlsruhe). Sie unterstützen die Kirchengemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Ferner fördern sie Aktivitäten, die für die evangelische Kirche wichtig sind, wie zum Beispiel Diakonie, Mission, Bildung und die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen. An der Spitze der Evangelischen Landeskirchen steht der Landesbischof.