Katholische Bistümer

Zu den katholischen Bistümern in Rheinland-Pfalz zählen die Bistümer Köln, Limburg, Mainz, Speyer und Trier. Ein Bistum ist ein territorial abgegrenzter kirchlicher Verwaltungsbezirk und wird von einem Bischof geleitet. Eine andere Bezeichnung für Bistum ist Diözese. Die Katholische Kirche in Deutschland gliedert sich in 27 Bistümer.