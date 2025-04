Gundolf Fleischer

Sportverbände

Der Landessportverband Baden-Württemberg ist die Dachorganisation der Sportselbstverwaltung in Baden-Württemberg. Er umfasst 95 Mitgliedsorganisationen, die sich unter anderem in Sportbünde, Fachverbände und Verbände mit besonderer Aufgabenstellung unterteilen. Zu den Aufgaben zählen insbesondere die Vertretung der gemeinsamen Interessen des Sports gegenüber Landtag, Landesregierung und anderen zentralen Institutionen und dem Deutschen Olympischen Sportbund sowie die Behandlung von Grundsatzfragen und Themen der Sportentwicklung in Baden-Württemberg.