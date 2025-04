Petra Zellhuber-Vogel

Evangelische Frauen in Baden und in Württemberg und Katholischer deutscher Frauenbund

Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) ist einer der größten Frauenverbände in Deutschland. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart sind es rd. 7.000 Frauen, die sich in sog. Zweigvereinen für und mit Frauen engagieren.

Der Katholische Deutsche Frauenbund steht als großer Frauenverband für eine eigenverantwortliche und zeitgemäße Mitgestaltung in allen Bereichen der Gesellschaft, in Kirche und Staat, in Familie und Beruf. Um diese Ziele zu erreichen, setzt er auf unterschiedliche Bausteine wie z.B. Bildungsveranstaltungen speziell für Frauen, Lobbyarbeit auf unterschiedlichen Ebenen oder spirituelle Angebote mit Schwerpunkt Frauenspiritualität.