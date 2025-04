Eva Ehrenfeld

Verband deutscher Schriftsteller Baden-Württemberg

Der Verband deutscher Schriftsteller*innen ist die Interessenvertretung professioneller Autoren*innen bzw. Schriftsteller*innen in Deutschland und Teil der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Der Bundesverband umfasst mehr als 3.600 Mitglieder. Er unterteilt sich in 15 Landesverbände. Dem Schriftstellerverband in Baden-Württemberg gehören mehr als 300 Schriftsteller*innen an. Der Verband hat vor allem das Ziel, die kulturellen, rechtlichen, beruflichen, sozialen und tariflichen Interessen seiner Mitglieder zu fördern und zu vertreten und die internationalen Beziehungen zu pflegen.