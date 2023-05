Gisela Bill

Landesfrauenrat (1 Mitglied)

Der Landesfrauenbeirat Rheinland-Pfalz ist ein Gremium von Expertinnen aus Parteien, Kirchen, Organisationen und Verbänden. Sie beraten die Landesregierung in frauenpolitischen Fragen, treten mit eigenen Vorschlägen an die Landesregierung heran und nehmen zu Gesetzentwürfen und Gesetzesvorhaben Stellung. Der Landesfrauenbeirat tritt dafür ein, die Stellung der Frauen in der Gesellschaft zu verbessern, gleiche Chancen für Frauen und Männer in Familie, Beruf und Gesellschaft herzustellen, und die eigenständige soziale Absicherung für alle Frauen zu gewährleisten.