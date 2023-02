Behindertenorganisationen

Behindertenverbände vertreten die Interessen von Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen im Sinne der Selbsthilfe. Sie übernehmen insbesondere die Interessenvertretung ihrer Mitglieder in der Politik, um gesellschaftliche Partizipation und Inklusion zu erwirken. Ferner beraten sie Menschen mit Behinderung oder bieten ihnen Selbsthilfegruppen vor Ort oder in entsprechenden Internetforen an.