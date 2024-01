Die Zugnummern und Teilnehmenden des Mainzer Rosenmontagszugs 2024

Es ist endlich wieder soweit! Am 12. Februar 2024 führt ab 11:11 Uhr der Rosenmontagszug durch die Straßen der Mainzer Innenstadt.

Hier gibt es alle Zugnummern und Teilnehmenden im Überblick:

1. Mainzer Ritter Gilde e.V.

2. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Mottowagen)

3. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Deko A)

4. Guggenmusik "Meenzer Nodequetscher"

5. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Zugleitung)

6. Band "United States Air Forces in Europe"

7. Radfahrer-Verein Opel 1888 Rüssesheim e.V.

8. Närrischer Stammtisch "Die Allerscheenste e.V."

9. Carneval-Club Budenheim 1925 e.V.

10. Mainzer Ranzengarde von 1837 e.V.

11. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Motivwagen 1)

12. Mainzer Kleppergarde 1856 e.V.

13. Guggamusik Meenzer Rhoigeister e.V.

14. Weisenauer Ruderverein 1913 e.V.

15. Mainzer Aesculap-Garde e.V.

16. "Die Brunnebutzer" 1975 e.V. und Kürassier Garde von 2009

17. Musik-Show-Band "Die Bauern" e.V. 1961

18. Katjes Fassin GmbH + Co. KG

19. Die Käsbachfinken

20. Die Mainzer Winzer e.V.

21. Carneval Club Weisenau 1948 e.V. - Burggrafengarde -

22. Mainzer-Carneval-Club 1899 e.V.

23. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Motivwagen 2)

24. Kasteler-Ratschen-Bande 1993 e.V.

25. Mainzer Freischützen-Garde e.V.

26. Schwarze Husaren Mainz e.V.

27. LSG -DIE CHAOTE- e.V.

28. Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.

29. AquaNautic Bootsschule

30. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Deko B)

31. Casino zum Frohsinn

32. Dalles-Ehrengarde von 2007 e.V.

33. Eiskalte Spaller

34. Carnevalverein Eiskalte Brüder Gonsenheim 1893 e.V.

35. The Unstoppables

36. Hauben Garde Mainz 1976 e.V.

37. SGL Schwarze Gesellen Mainz-Laubenheim

38. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Motivwagen 3)

39. Draiser Carneval Club e.V. "Die Draaser Lerche"

40. Lerchenberger Carneval Club 1972 e.V. "Die Euleköpp"

41. FNL Franziskus-Narren-Lerchenberg

42. Mombacher Bohne-Corps "Die Bohnegard" e.V.

43. Mombacher Caneval-Verein 1886 e.V. "Die Bohnebeitel"

44. "Meenzer Chinese" / Konfuzius-Institut Frankfurt e.V.

45. Germania 11 Mainz-Finthen

46. Mainzer Winterhafen Musikanten e.V.

47. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Motivwagen 4)

48. Haubinger Fastnachtgesellschaft von 1857 e.V. Mainz "Die Haubinger von 1857 e.V."

49. Finther Carneval Verein 1947 e.V.

50. Fastnachts- & Brauchtumsverein Finther Freiherrn und Freifrauen 1992 e.V.

51. Albansbrüder Bodenheim 1977 e.V.

52. Bodenheimer Schoppengarde e.V.

53. NBi Närrische Bürgerinitiative Bodenheim 1986 e.V.

54. Bodenheimer Carneval-Verein 1935 e.V.

55. SKTC Schwell-Kopp-Träscher-Club

56. "Die Schnattergänsjer" Mainz-Bretzenheim

57. Bretzenummer Fastnachtsfreunde

58. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Motivwagen 5)

59. Comité Katholischer Vereine (CKV) 1946 e.V. "Die Uffstumber"

60. Landfrauen Mainz-Bretzenheim

61. Freiwillige Feuerwehr Mainz-Bretzenheim

62. Musikcorps und Fastnachtsgesellschaft "Die Jakobiner" 1973 e.V.

63. Hechtsheimer Dragoner Garde 1958 e.V.

64. Verein "Wheels for Europe"

65. Ebersheimer Carneval-Verein "Die Römer"

66. Schwarze Doppelelf Sprendlingen SDS

67. F.G. Meenzer Herzjer e.V.

68. MEG Die Wallensteiner 1988 e.V.

69. Kroatische Kulturgemeinschaft Mainz e.V.

70. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Motivwagen 6)

71. Altrheingarde Ginsheim e.V.

72. Jocus Garde 1889 e.V. Mainz-Kastel

73. Die Rosa Käppscher e.V.

74. Kinderprinzessin Luise I. (Mainzer Narren-Club)

75. Mainzer Narren-Club 1949 e.V.

76. Wagenbaufreunde Sprendlingen est. 1997

77. Karneval-Club Kastel 1947 e.V.

78. Die Mainzelmännchen

79. Karosseriebau- und Fahrzeugbauer-Innung Rheinhessen

80. SC Moguntia 1896 Mainz e.V

81. Hochschule Mainz

82. Meenzer Metzger von 1999

83. Fanfarenzug "Die Lerchen" e.V.

84. Mund-ART-Theater "Meenzer Rhoiadel" e.V.

85. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Motivwagen 7)

86. Schnaddergad

87. C.C. Rote Husaren Mainz-Kostheim 1952 e.V

88. Gustavsburger Carneval Club 1947 e.V.

89. Kostheimer Carneval-Verein 1923 e.V.

90. TV Waibstadt SFZ BigBand

91. Prinzengarde Funken Blau-Weiß Lahnstein e.V.

92. Traditionsgarde Rot-Weiß Lahnstein e.V.

93. Carneval-Club Die Woi-Geister e.V.

94. Männerballet Ratschados der TuS 05 Mainz-Kostheim

95. Sportvereinigung Amöneburg SVA Fastnacht

96. SinfOrMa Sinfonisches Orchester Mainz e.V.

97. Flörsheimer Narren Club 1962 e.V

98. 1. FSV Mainz 05 e.V.

99. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Motivwagen 8)

100. Les Machores de Sélestat

101. Meenzer Jägergarde

102. Mombacher Prinzengarde 1886 e.V.

103. Närrische Turmgarde Lahnstein 1980 e.V.

104. Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt e.V.

105. Mainzer Klinik-Athleten

106. Mainzer Husaren Garde 1951 e.V.

107. Spassmacher Company

108. Carnevalverein Kleppergarde Mainz-Gonsenheim 1877 e.V.

109. Taunus Wunderland e.K. Otto Barth

110. NOCC Nieder-Olmer Carneval Club 1903 e.V.

111. Karneval Club Undenheim 1998 e.V.

112. NOCV Nieder-Olmer Carneval Verein 1988 e.V.

113. Kreis-Chorverband Mainz

114. CVE Carneval-Verein Entenbrüder Nackenheim 1900 e.V.

115. Freunde und Förderer des Rosenmontagszugs

116. Lörzweiler Carneval Club 1949 e.V.

117. Mombacher Carneval Gesellschaft "Maletengarde" 1953 e.V.

118. Carneval Club Mombach "Die Eulenspiegel" 1981 e.V.

119. Die Samtpfötchen

120. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Motivwagen 9)

121. Meenzer Drecksäck e.V.

122. Unsichtbare Römergarde vom MCV

123. Meenzer Narrengarde 2019 e.V.

124. Füsilier-Garde 1953 e.V.

125. Guggenmusik Kyburggeischter Winterthur

126. Gonsenheimer Carneval-Verein 1892 e.V. - "Die Schnorreswackler"

127. Karneval-Gesellschaft ULK 1930 e.V.

128. Garde der Prinzessin e.V. gegr. 1886

129. Guggemusik Die Donnergugger e.V.

130. Mainzer Prinzengarde e.V.

131. MCV Scheierborzeler

132. 1. Briggemusik "Die Kaktusstreichler" e.V.

133. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Aktivenwagen)

134. Katholische Musikkapelle Göcklingen

135. MCV Hofsänger

136. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Komiteee)

137. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Deko D)

138. MCV Zugente