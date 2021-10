"Wanderpokal" - Der Preis der Ministerpräsidentin

Der Preis der Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz geht auf eine Reise, von Helferteam zu Helferteam, von Hand zu Hand, von Mensch zu Mensch. So viele haben vor Ort in den betroffenen Regionen freiwillig unzählige Stunden Gutes geleistet – oftmals vielleicht sogar im Verborgenen.

Herr Dechant Frank Klupsch (li.) und der Wehrleiter der Stadt Remagen Ingo Wolf waren bei der Flutkatastrophe stark eingebunden - sei es in der Notunterkunft für evakuierte Betroffene in Remagen oder im Dauereinsatz mit sechs Feuerwehr-Einheiten.

Als Würdigung dieses besonderen ehrenamtlichen Engagements und freiwilligen, uneigennützigen, mitunter auch mutigen Einsätze hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Rahmen der Fernsehsendung des Südwestrundfunks „Ehrensache“ am 29. August 2021 den Sonderpreis an alle engagierten Helferinnen und Helfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz verliehen.

Die Hochwasserkatastrophe am 14. Juli 2021 in Rheinland-Pfalz, hat viel Leid über die Betroffenen gebracht. Sie hat aber auch wieder ganz viele Beispiele für nachbarschaftlichen Gemeinsinn, bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Hilfe aufgezeigt. In der Not füreinander da zu sein, das ist noch immer eine starke Kraft, ein Kit, der unsere Gesellschaft zusammenhält und Hoffnung gibt.