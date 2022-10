Der ARD-Dialogtag

SWR Aktuell Baden-Württemberg – Newsdesk im SWR-Funkhaus

11:00 bis 17:00 Uhr: SWR Aktuell lädt ins SWR-Funkhaus in Stuttgart zu einem Treffen mit den Nachrichtenmacherinnen und -machern ein. Sie können in der Redaktionssitzung dabei sein, können ihre Meinung zur 19.30 Uhr-Sendung des Vortages (7.11.) abgeben und erfahren, wie unsere Sendungen entstehen.

Präsenzveranstaltung

SWR Landesschau Baden-Württemberg Zuschauerkritik

12:00 bis 14:00 Uhr: Was finden sie gut? Was können wir besser machen? Gibt es Themen, die sie vermissen? Wir, die Programmmacher:innen der Landesschau in Baden-Württemberg, freuen uns über Ihr Feedback zur Sendung vom Vortag, aber auch zu allen anderen Themen, die Sie bewegen. Wir laden Sie ein zur offenen Zuschauerkritik und freuen uns auf eine Diskussion mit Ihnen über Inhalte und Form der Sendung und des gesamten Programms. Durch die Diskussion führt unser Moderator Jürgen Hörig.

digitale Veranstaltung

„SWR Virtuell“ – Führung mit persönlichem Austausch mit ARD-Korrespondenten

14:00 bis 15:00 Uhr: Der SWR lädt ein, das Medienhaus SWR besser kennenzulernen: In „SWR Virtuell“ zeigen wir, wie etwa die Arbeit im Newsroom funktioniert, wie es in einem Hörfunkstudio aussieht und vieles mehr. Toby Bieker nimmt die Gäste bei der Führung durch das virtuelle Funkhaus in 3-D in einer Teams-Schalte an die Hand. Die mediale Reise führt auch in die Welt der ARD-Korrespondent:innen. Steffen Wurzel, bis Anfang dieses Jahres SWR-Korrespondent im ARD-Studio Shanghai, und Xenia Böttcher, bis Sommer im ARD-Studio Mexiko, sind mit dabei und stehen im Anschluss an die Führung für einen persönlichen Austausch bereit: Wie sieht der Arbeitsalltag im Auslandsstudio aus? Warum ist es so wichtig vor Ort zu sein? Und warum ist diese Berichterstattung aus erster Hand mit einem umfangreichen Korrespondentennetz wichtig für unsere Gesellschaft in Deutschland? Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und den Dialog mit Ihnen!

digitale Veranstaltung

digitale Veranstaltung