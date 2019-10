Ähnlich sieht es in Discos oder bei Rockkonzerten aus. Hier werden ebenfalls Lärmpegel von 100 bis über 110 dB(A) erreicht.

Besonders kritisch wird es bei Kopfhörern. Je nach Lautstärkepegel dröhnt der Schall hier mit 95, teilweise sogar über 100 dB(A) in unsere Ohren. Bei regelmäßiger Verwendung kann das zu Hörschäden führen.

Staubsauger können doppelt so laut sein, denn wir empfinden 10 db(A) mehr als eine Verdopplung der Lautstärke: Mit bis zu 70 dB(A) sind einige Staubsauger lauter als ein Auto.

So laut sind unsere Alltagsgeräte

Kopfhörer, Staubsauger, Ventilator: So laut sind unsere Alltagsgeräte. In unserer Bildergalerie erklären wir, wie laut unterschiedliche Lärmquellen in unserem Alltag wirklich sind.