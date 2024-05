Zufallsentdeckung: Diamantstaub als Kontrastmittel für MRT-Aufnahmen

Eine Zufallsentdeckung aus Stuttgart könnte zu Fortschritten in der medizinischen Bildgebung führen - nämlich bei MRT-Aufnahmen. Ein Kontrastmittel, mit dem in der Magnetresonanztomografie Tumore sichtbar gemacht werden, ist Gadolinium. Doch das Schwermetall verursacht eine Reihe unerwünschter Nebenwirkungen. Am Stuttgarter Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme stellte sich heraus, dass Diamantstaub eine aussichtsreiche Alternative zu Gadolinium sein könnte. Die Entdeckung wurde jetzt in dem renommierten Fachmagazin Advanced Materials veröffentlicht.