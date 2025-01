Wolfsmond - erster Vollmond des Jahres

Es ist eher ein folkloristisches als astronomisches Ereignis: Der Wolfsmond, der erste Vollmond des Jahres. Doch woher hat der Wolfsmond überhaupt seinen Namen?

Klare Sicht im Südwesten für den Wolfsmond

In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg verspricht der erste Vollmond des Jahres gut zu sehen zu sein. Um 23:27 steht er hoch im Südwesten, in Opposition. Astronomisch hat der sogenannte Wolfsmond keine große Bedeutung, außer, dass er dieses Jahr einen planetarischen Nachbarn am Himmel hat: den Mars.

Der Wolfsmond ist der erste Vollmond des Jahres. IMAGO IMAGO/Hartenfelser

Vollmonde des Jahres wurden nach jahreszeitlichen Phänomenen benannt

Der Ursprung des Namens "Wolfsmond" ist kulturwissenschaftlich nicht komplett geklärt, er soll ursprünglich von nordamerikanischen Indigenen, speziell den Algonkin-Stämmen, kommen. Dass Vollmonde vor der weiten Verbreitung von Kalendern als Zeitrechnung genutzt wurden und über das Jahr hinweg nach Witterungsbedingungen oder Bräuchen benannt wurden und als Zeitrechnung genutzt wurden, kennen wir auch vom "Getreidemond", "Brachmond", "Ostermond", "Weinmond" oder "Julmond".

Im Januar sind hungrige Wölfe häufig auf Nahrungssuche

Im Januar, wenn der erste Vollmond auftritt, seien oft heulende Wölfe gehört worden, die in dieser kalten und nahrungsarmen Zeit auf Nahrungssuche waren. Wissenschaftlich ist die komplexe Kommunikation von Wölfen nicht komplett entschlüsselt. Auch, dass Wölfe bei Vollmond mehr heulen als in anderen Mondphasen, ist wissenschaftlich nicht belegt.

Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass helle Mondnächte für Wölfe günstigere Jagdbedingungen versprechen und das Zusammenfallen von Hunger und einer bald anstehenden Paarungszeit Gründe für mehr heulende Wölfe sein könnten. Das Heulen ist für Wölfe eine Kommunikationsform im Rudel, wurde vermutlich zum prägenden Merkmal des Vollmondes im Januar und führte zu der Bezeichnung "Wolfsmond".

Dass Wölfe im Januar, zur Zeit des Wolfsmondes, mehr heulen als sonst, ist wissenschaftlich nicht belegt. IMAGO IMAGO/imagebroker

"Wolfsmond" - oder zu deutsch: "Hartung" oder "Hartmond"

Im deutschsprachigen Raum sind für den ersten Vollmond im Jahr auch die Bezeichnungen "Hartmond", "Hartung" oder "Eismond" zu finden - eine Anspielung auf den gefrorenen Boden im Januar. In den 1930er Jahren begann eine amerikanische Zeitschrift zu ihren Wettervorhersagen auch Namen für Vollmonde zu publizieren. So wurde die Bezeichnung "Wolfsmond" in den USA - und schließlich auch in Europa populär. Es gibt allerdings auch Quellen, nach denen der zweite - nicht der erste - Vollmond des Jahres in Europa "Wolfsmond" genannt wurde.