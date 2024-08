per Mail teilen

Julia Nestlen ist unter anderem multimediale Reporterin und Redakteurin bei SWR Wissen Aktuell – Lebenslauf und Einblick in aktuelle Beiträge finden Sie hier.

SWR Wissen Aktuell Reporterin Julia Nestlen. SWR Uwe Riehm

Julia Nestlen ist multimediale Reporterin und Redakteurin bei SWR Wissen Aktuell, hostet den TikTok Kanal "Solidscience", die Science Talks bei DAS WISSEN und den Podcast "Fakt ab - Eine Woche Wissenschaft".

Julia Nestlen ist in Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen und nach dem Studium von Medienkulturforschung und Umweltwissenschaft und einer Reise durch die SWR-Standorte in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in Mainz gelandet. Seit 2017 arbeitet sie für verschiedene Formate der SWR-Wissenschaftsredaktion und ARD. Nach dem Volontariat moderierte sie zunächst zwei Jahre lang beim jungen Radiosender des SWR, DASDING, und ist seit 2023 (wieder) Teil der Redaktion SWR Wissen aktuell.

