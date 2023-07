Ein Schlaftrend, der die Auswirkungen der Schwerkraft beachtet, verspricht, Abhilfe bei Schlafproblemen zu schaffen. Der Trick kommt aus der Raumfahrt und findet auch auf der Erde immer mehr Anhänger.

So wichtig ist gesunder Schlaf

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat, neben der Ernährung und Bewegung, den Schlaf als wichtige Gesundheitssäule in ihren Kodex aufgenommen.

Über 90 Prozent unserer Gesundheit hängt vom Schlaf ab.

Dass ein gesunder Schlaf nötig ist, um den Körper fit zu halten, ist hinreichend bekannt. Doch was kann die Schlafposition dazu beitragen? Und ist das klassische „flach liegen“ dabei vielleicht gar nicht so förderlich wie wir dachten? Verschiedene Studien weisen dabei auf einen Aspekt hin, der in der Diskussion oft außer Acht gelassen wird: die Schwerkraft!

Schwerkraft beeinflusst die Schlafqualität

Die Schwerkraft nimmt unmittelbaren Einfluss auf die Blutzirkulation in unserem Körper. Wenn wir stehen, wird das Blut entgegen der Schwerkraft Richtung Gehirn gepumpt. Liegen wir aber horizontal auf der Matratze, so liegen Herz und Kopf auf derselben Ebene. Die Auswirkungen der Schwerkraft werden also gemindert. Durch den geringeren Widerstand erhöht sich der Hirndruck, was zu Regulationsstörungen führen kann. Flaches Schlafen kann zudem Symptome von Atemnot und Schnarchen, sowie Rücken- und Gelenkprobleme begünstigen.

Wenn wir komplett gerade liegen, reduzieren sich die Auswirkungen der Schwerkraft, was wiederum zu einem erhöhten Hirndruck führen kann. IMAGO IMAGO / YAY Images

Welche Vorteile bringt das “schräg schlafen”?

Die Schwerkraft trägt also zu einem erholsameren Schlaf und Lebensstil bei. Das bestätigen Schlafmedizinerinnen und -mediziner im Rahmen mehrerer Studien. Den Kopf beim Schlafen höher zu legen als die Füße, hat zahlreiche gesundheitliche Vorteile. Eine “Ganzkörper-Schräglage” von 3,5° bis 5,5° – das sind etwa 12-19 cm – soll schon genügen, um die Schwerkraft ausreichend zu aktivieren. Leute, die bereits Erfahrungen mit dem schräg schlafen gemacht haben, berichten unter anderem von mehr Energie, weniger Problemen mit Kopfscherzen, Schnarchen und den Nasennebenhöhlen.

Geworben wird außerdem mit den positiven Auswirkungen auf Hautkrankheiten, der Sauerstoffsättigung des Blutes, Nieren- und Blasenschwäche, sowie auf Multiple Sklerose oder Arthritis. Eine Studie von 2014 zeigt auf, dass schräg schlafen sogar den Blutzuckerspiegel regulieren könnte und somit eine mögliche Besserung bei Diabetes darstellt. Inwiefern die Methode aber tatsächlich in der Lage ist, den Gesundheitszustand bei diesen Krankheiten zu verbessern, ist noch nicht aussagekräftig und muss weiter untersucht werden.

Bisherige Studien sehen eine Reihe gesundheitlich positiver Auswirkungen bei dem Schlafen in Schräglage. IMAGO IMAGO / Rainer Weisflog

Ein Trend aus der Raumfahrt

Der Trend zum schräg schlafen ist nicht neu. Raumfahrt und Weltraummedizin forschen bereits seit Jahrzehnten daran. Es gibt zahlreiche sogenannte "Bed-Rest-Studies", also Studien zum Schlafverhalten unter besonderen Bedingungen, wie beispielsweise Schwerelosigkeit. Kein Wunder, denn gerade im Weltraum spielt die fehlende Schwerkraft eine entscheidende Rolle. Bei Astronautinnen und Astronauten werden tatsächlich dieselben gesundheitlichen Beschwerden festgestellt wie bei Menschen, die dauerhaft flach schlafen.

Diese Beobachtung nahm sich auch NASA-Wissenschaftlerin Dr. Joan Vernikos bereits in den 1970er-Jahren zum Anlass, ihre Studien vor allem an Menschen durchzuführen, die über einen längeren Zeitraum flach lagen. Die Methode eignete sich gut, um zu untersuchen, wie sich Schwerkraft-Mangel auf den Gesundheitszustand und die Fitness von Astronautinnen und Astronauten auswirkt.

Wer jetzt Lust bekommen hat, das auch mal zu testen, muss sich nicht unbedingt eine „Schrägschlafmatratze“ im nächsten Laden besorgen. Probeweise reichen ein paar Bücher unter den Bettfüßen am Kopfende aus.