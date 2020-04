„Die pflanzliche Zelle ist irgendwie in der Lage, alles zu machen, was die Neuronen auch machen. Pflanzen haben keine Organe so wie Tiere oder Menschen, aber sie haben Zellen in der Wurzelspitze so angeordnet, dass sie da in ähnlicher Weise agieren wie ein tierisches Gehirn. Mit menschlicher oder tierischer Intelligenz hat das nicht viel zu tun, aber sie ist auch dazu da, dass die Pflanzen überleben.“

Frantisek Baluska, Uni Bonn