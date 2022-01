Mann in den USA bekommt Schweineherz transplantiert

Einem amerikanischen Ärzteteam ist es gelungen, erstmals ein genetisch verändertes Schweineherz erfolgreich in einen Menschen zu transplantieren.

Die Idee ist nicht neu: Da Schweine und Menschen sich sehr ähnlich sind, könnte man die tierischen Organe verwenden, um damit Menschen zu heilen. Diese Xenotransplantationen werden seit Jahrzehnten erforscht. Nun ist es einem Ärzteteam von der medizinischen Fakultät in Maryland erstmals gelungen, ein Schweineherz in einen Menschen zu transplantieren.

Ist diese Operation jetzt wirklich der Durchbruch, auf den so viele Menschen gewartet haben?

Die amerikanischen Ärzte und Wissenschaftler, die an dieser Operation beteiligt waren, haben sehr viele, sehr große Worte für diese Transplantation: "Historisch" und "bahnbrechend".

Und auch unabhängige Fachleute sind begeistert:

„Dieses Ereignis ist als ein Meilenstein in der Transplantationschirurgie zu werten.“

Erstmals wurde einem Menschen ein Schweineherz implantiert. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/University of Maryland School of Medicine

Vor einigen Monaten hatte man bereits zeigen können, dass eine Niere bei einem hirntoten Menschen einige Tage nicht abgestoßen wurde. Die Einpflanzung von einem Herzen in einen lebenden Menschen ist aber ein weiterer, wichtiger Schritt für das Forschungsfeld.

Dass das Herz bisher nicht abgestoßen wurde und der Patient offenbar stabil ist, sind gut Zeichen. Doch noch ist unklar, wie lange das tierische Herz im Menschen schlagen wird und wie hoch die Überlebenschance des Patienten sind.

Was ist das Besondere an diesem transplantierten Schweineherz?

Generell ist das große Problem bei Organtransplantationen, dass der Körper ein Organ wieder abstößt, wenn es ihm fremd vorkommt. Ein Schweineherz hat bestimmte Markierungen auf der Oberfläche, die es klar als Schwein und nicht-menschlich markieren. Auf diese Moleküle reagiert das Immunsystem sofort - normalerweise würde so ein Schweineorgan bekämpft und abgestoßen.

Deswegen muss man Schweine, deren Organe man transplantieren will, genetisch so verändern, dass diese Markierungen auf der Zell-Oberfläche entfernt werden. Dafür hat man in diesem konkreten Fall drei Gene des Schweins ausgeschaltet und gleichzeitig noch sechs menschliche Gene mit in das Erbgut eingebaut, die dafür sorgen, dass das Immunsystem das Organ akzeptiert.

Wie stehen die Chancen für den Patienten?

Das weiß man noch nicht. Bisher scheint sein Zustand stabil zu sein, doch die Transplantation ist auch erst einige Tage her.

Dieser Transplantations-Versuch hat in den USA eine Sondergenehmigung bekommen, denn der Mann war so schwer herzkrank, dass er nach Angaben des Krankenhauses vermutlich bald gestorben wäre.

Gleichzeitig war er offenbar nicht geeignet für eine normale Transplantation eines menschlichen Herzens und auch andere Behandlungen bei ihm waren nicht möglich. Der Patient sagte, für ihn habe nur die beiden Optionen gegeben: Sterben oder die neue Transplantation.

Fachleute sind aktuell noch zurückhaltend, wenn es um die Prognose für den Patienten in den USA geht:

Auf diesem von der University of Maryland School of Medicine zur Verfügung gestellten Foto macht Dr. Bartley Griffith (l) im Januar 2022 ein Selfie mit dem Patienten David Bennett. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/University of Maryland Medical Center/AP

„Das Schweineherz funktioniert normal, allerdings ist der Patient noch an einer Herz-Lungen-Maschine angeschlossen, die am 11. Januar abgeschaltet werden soll. Um die Abstoßung des Organs zu verhindern, wird ein neues Immunsuppressivum eingesetzt. Bleibt zu hoffen, dass das Herz lange nicht zu schlagen aufhört.“

Massentauglich für alle möglichen Organe?

Das Forschungsfeld der Tier-zu-Mensch-Transplantationen hat schon einige Rückschläge erlitten, aber es macht eben auch große Fortschritte. Und es gibt etliche Ansätze: Da geht es um Gewebe aus der Schweine-Bauchspeicheldrüse zum Beispiel, aber auch um Nieren, Lungen oder Hornhaut aus dem Schweineauge. Mit Herzklappen aus genveränderten Schweinen hat man auch schon gute, klinische Erfahrungen gemacht.Das langfristige Ziel dieser Forschung ist, den weltweiten Mangel an Spendeorganen zu beheben.

Das Schweineherz wurde genetisch modifiziert. Das soll dabei helfen, Abstoßreaktionen zu vermeiden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / PantherMedia

Gibt es ethische Bedenken?

Wie bei jedem neuen medizinischen Verfahren und ganz besonders, wenn Gentechnik im Spiel ist, gibt es eine Menge Abwägungen. Wichtig ist, dass zwar das Schwein gentechnisch verändert wurde, diese Veränderungen aber nicht auf den Organempfänger übergehen und auch von ihm nicht weitergegeben werden, wenn er oder sie später noch Kinder bekommt.

Dr. Konrad Fischer, Leiter der Sektion Xenotransplantation an der TU München sieht die Transplantation eines Schweineherzens als einen entscheidenden Schritt für die Xenotransplantation:

"Aus unserer Sicht ist dies ein großartiger Erfolg für die Xenotransplantation und die jahrzehntelangen Bemühungen, Abstoßungsreaktionen zu charakterisieren und diese durch genetische Modifikationen des Schweins zu verhindern. Die Xenotransplantation erreicht nun die klinische Anwendungsphase und kann das Leben von zahlreichen Menschen retten.“