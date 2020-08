Für die meisten Frauen in Industrieländern ist die Pille – trotz Risiken und Nebenwirkungen – immer noch das Verhütungsmittel der Wahl. Warum gibt es bislang keine Pille für den Mann?

Am 18. August 1960, also vor 60 Jahren, kam in den USA die Pille auf den Markt. Ein Jahr später war es dann auch in Deutschland so weit.

Seit Jahrzehnten heißt es immer wieder, dass es bald auch die Pille für den Mann geben wird – aber es ist immer noch kein marktreifer Ansatz in Sicht.

Pille für den Mann - Tests mit vielen Nebenwirkungen

Eine einfache Pille zum Schlucken ist für Männer immer noch nicht in Sicht, aber grundsätzlich könnte die Verhütung mit Hormonen durchaus auch bei Männern klappen: Eine Kombi aus Testosteronspritzen und dem Hormon Gestagen sah eine Weile ganz gut aus.

Dann hat aber jeder zehnte Teilnehmer der Studie starke Nebenwirkungen entwickelt -- die Weltgesundheitsorganisation hat das Projekt deshalb 2011 eingestellt. Vor allem Depressionen waren ein großes Problem.

Hormonpillen zur Empfängnisverhütung bei Männern wurden zwar schon getestet, doch die hatten wohl schwere Nebenwirkungen, wie z.B. Depressionen. Imago imago images/Panthermedia

Vielleicht funktioniert es besser über die Haut: in den USA testen Wissenschaftler gerade ein Verhütungsgel für Männer. Auch da stecken Testosteron und Gestagen drin. Man muss es täglich an Schulter oder Brust auftragen.

Pille für den Mann ist eine Herausforderung für die Wissenschaft

Erste Studien zeigen, dass die Zahl der Spermien dadurch deutlich sinkt. Ob das reicht, um sicher eine Schwangerschaft zu verhindern, ist aber noch offen. Die Pille für den Mann ist eine Riesenherausforderung für die Wissenschaft: Bei Frauen muss man ja nur dafür sorgen, dass einmal im Monat der Eisprung ausbleibt. Bei Männern dagegen muss man viele Millionen Spermien stoppen – und zwar jeden Tag. Das ist eine gewaltige Aufgabe.

Mit Testosteron ist das zwar möglich, aber der Ansatz ist auch riskant: Wer zu viel Testosteron bekommt, bei dem schrumpfen die Hoden – und zwar dauerhaft. Außerdem haben durchaus auch Frauen Vorbehalte gegenüber der Pille für den Mann: Sie müssen sich voll drauf verlassen, dass ihr Partner die zuverlässig nimmt – wenn er schlampt, muss sie es am Ende ausbaden.