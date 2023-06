Einsamkeit erhöht Sterberisiko

Worin unterscheiden sich Einsamkeit und soziale Isolation?

Die Forschenden unterscheiden in der Studie zwischen Menschen, die sich einsam fühlen und jenen, die isoliert leben. Einsamkeit ist ein sehr subjektives Gefühl. In der Studie wird es so definiert, dass man nicht so viele soziale Kontakte hat, wie man es sich eigentlich wünscht. Soziale Isolation stattdessen wird als objektiver Mangel an Sozialkontakten beschrieben. Wenn jemand zum Beispiel kaum noch Familie hat und nur wenige Freunde, mit denen er oder sie auch nur wenig Kontakt hat.