Den Medizin-Nobelpreis 2019 teilen sich drei Forscher aus den USA und Großbritannien. Sie haben den Mechanismus entschlüsselt, wie unsere Zellen auf unterschiedliche Mengen an Sauerstoff reagieren.

Der medizinische Genetiker Gregg Semenza forscht an der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Auch der Krebsforscher William Kaelin kommt aus den USA, er arbeitet in Harvard. Und der dritte ist der Nephrologe Sir Peter Ratcliffe, sein Labor steht in Oxford.

Die drei Forscher haben den molekularen Schalter dafür gefunden, wie Zellen sich anpassen, wenn der Sauerstoffgehalt in einem Körper variiert.

Was ist das Neue an der Forschung der Nobelpreisträger

Es gab schon 1938 einen Nobelpreis für die Entdeckung von Zellen an der Halsschlagader, die auf viel oder wenig Sauerstoff im Blut ganz schnell reagieren. Aber wie genau das funktioniert, haben erst die drei aktuellen Preisträger herausgefunden.

Ein Protein zeigt Sauerstoffsättigung an

Das Nobelpreis-Trio hat ein bestimmtes Eiweiß entdeckt, das in praktisch allen Zellen unseres Körpers steckt. Und dieses Protein merkt, wenn zum Beispiel ein Bergsteiger in großer Höhe unterwegs ist.

Dann produziert der Körper mehr Erythropoetin (kurz: EPO), damit entstehen mehr rote Blutkörperchen. Das Hormon wird deshalb auch als Dopingmittel benutzt. Umgekehrt reagiert der Körper auch, wenn er plötzlich mit Sauerstoff geflutet wird. Dabei spielt dann immer auch ein Gen eine Schlüsselrolle, das die drei entdeckt haben.

Die diesjährigen Nobelpreisträger haben molekulare Mechanismen entdeckt, mit denen Zellen den Sauerstoffgehalt wahrnehmen. Imago imago images / Westend61

Welchen Nutzwert hat diese Forschung

Bisher gibt es noch keine konkrete Anwendung. Aber es gibt für die Zukunft mehrere Anwendungsmöglichkeiten: So lassen sich Krankheiten wie Blutarmut vermutlich besser behandeln, wenn man die sauerstoff-empfindlichen Eiweiße pusht.

Blutarmut (Sichelzellenanaämie). Diese Krankheit verhindert, dass Sauerstoff in das Gewebe gelangt und verursacht so starke Schmerzen und Organschäden. Imago imago/Science Photo Library

Auch nach einem Schlaganfall können Ärzte mit Hilfe von Sauerstoff wahrscheinlich mehr gesundes Gewebe im Gehirn erhalten; dazu sind auch schon Studien geplant.

Bei Krebs könnte eher der umgekehrte Weg nützlich sein: sauerstoff-empfindliche Proteine gezielt ausbremsen, damit Tumore langsamer wachsen. Das könnte ein vielversprechender Ansatz sein, denn die meisten Krebszellen brauchen viel Sauerstoff, um sich zu vermehren.

Allerdings kann auch Sauerstoffmangel bestimmte Tumore aggressiver machen; das sind also Stellschrauben, mit denen man sehr vorsichtig sein muss. Aber wenn es gelingt, da ohne bedrohliche Nebenwirkungen einzugreifen, wäre das ein Riesenfortschritt.