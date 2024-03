WTF, USA?! Demokratie in Gefahr?

Es scheint, als könne der Wahlkampf in den USA gar nicht friedlich enden: Während Präsident Joe Biden seine Kandidatur damit begründet, die Demokratie in den USA retten zu müssen, gibt der Ex-Präsident Donald Trump an, er werde nach seiner Wiederwahl für einen Tag Diktator sein. Das Land, das sie regieren wollen, ist seit Jahren politisch gespalten. ARD-Korrespondentin Gudrun Engel ist gemeinsam mit ihrer Kollegin Ulrike Brincker quer durch die USA gereist, um die Stimmung des Landes im Wahlkampf einzufangen. Für ihre Weltspiegel Doku hat sie dabei Trump-Anhänger:innen getroffen – und Menschen, die Angst um die Demokratie in den USA haben. Moderatorin Natalie Amiri erzählt sie von ihren Erlebnissen auf der Reise. Ob die Demokratie in den USA tatsächlich in Gefahr ist und wie konservative Kräfte den US-Staatsapparat umbauen möchten, erklärt die deutsch-amerikanische Politologin Cathryn Clüver Ashbrook von der Bertelsmann-Stiftung.

Moderation: Natalie Amiri

Redaktion: Nils Kopp, Julia Schuster

