Wahlbarometer: Die USA 8 Monate vor der Wahl

Die Vorwahlen um die Präsidentschaftskandidatur in den USA sind in vollem Gange. Am „Super Tuesday“, der am 5. März stattfindet, wird gleich in 15 der insgesamt 50 Bundesstaaten gewählt. Es scheint auf das Duell Joe Biden gegen Donald Trump hinauszulaufen. Wie ist die Stimmung im Land? ARD-Korrespondentin Sarah Schmidt ist entlang des Mississippi durch vier Bundesstaaten gereist, um mit den Menschen vor Ort über ihre Sorgen und die Themen zu sprechen, die sie beschäftigen. Die US- Wirtschaft unter Präsident Biden brummt, neue Jobs werden geschaffen und die Inflation ist gesunken. Trotzdem sind viele Menschen in den USA nicht zufrieden. Die Gründe dafür kennt die Wirtschaftsjournalistin Anja Kohl von der ARD-Finanzredaktion, sie ordnet uns die aktuelle Lage der US-Wirtschaft ein.

