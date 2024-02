In dieser Folge geht es um den Tod. Aber keine Angst. Es wird schön, spannend und interessant. Unser Indien-Korrespondent Oliver Mayer war in Varanasi. Nach Varanasi kommen die Menschen zum Sterben. Dort werden sie verbrannt und dann mehr oder weniger feierlich dem Ganges übergeben. Die ganze Stadt lebt vom Tod. Oliver Mayer hat einen beeindruckenden Film darüber gemacht: unsere neueste Weltspiegel Doku “Varanasi – Stadt des glücklichen Todes”. Klar, es geht um den Tod und ums Sterben. Aber in diesem Film ist Oliver etwas total Schönes gelungen - nämlich zu zeigen, wie ganz anders die Menschen in Indien mit dem Tod umgehen als hierzulande. Vielleicht kann man sich was von abgucken? Erzählt er uns im Weltspiegel Podcast mit Philipp Abresch.

******************************************************************************************

Die Weltspiegel Doku: Varanasi – Stadt des glücklichen Todes

https://1.ard.de/VaranasiStadtDesGluecklichenTodes

Der Podcast „Amerika, wir müssen reden!“

https://www.ardaudiothek.de/sendung/amerika-wir-muessen-reden/82222746/