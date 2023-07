Könnt ihr Euch vorstellen, mal ein paar Tage in einer Favela zu wohnen? Im Weltspiegel Podcast reisen wir heute nach Rio. Wenn in den Nachrichten von Favelas die Rede ist, dann meistens wegen Gangkriminalität oder Polizisten, die sich brutale Schießereien liefern. Aber mittendrin in den Armenvierteln Rios leben Menschen. Und um die geht’s heute. Matthias Ebert, unser Korrespondent in Rio, und die Filmemacherin Joana Jäschke haben sich gefragt, wie ist das Leben in den Favelas? Die beiden sind für ein paar Tage dort untergekommen, haben in der Favela übernachtet, gefrühstückt, sogar Party gemacht. Sie haben das Leben der Menschen hautnah kennengelernt. Im Weltspiegel Podcast spricht Moderator Philipp Abresch mit Joana und Matthias über ihre spannenden Erlebnisse und über den Film, den sie aus der Favela mitgebracht haben: “Tür an Tür mit dem Gangster - Leben in Rios größter Favela.” Die zugehörige Weltspiegel Doku “Tür an Tür mit dem Gangster - Leben in Rios größter Favela“ findet ihr in der ARD Mediathek https://1.ard.de/WeltspiegelDokuTuerAnTuerMitDemGangster

Unser Podcast Hinweis in dieser Woche:

11KM: “Globaler Waffenhandel - Auf den Spuren eines Phantoms“ https://www.ardaudiothek.de/episode/11km-der-tagesschau-podcast/globaler-waffenhandel-auf-den-spuren-eines-phantoms/tagesschau/12638079/