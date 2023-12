"Ich bin nur ein Schüler. Und ihr behandelt mich, als ob ich ein Monster bin. Das tut weh."

Das sagt Beau, 17 Jahre alt, aus Florida. Ein Teenager, der trans ist. Das Leben als Mädchen hat sich für Beau immer schon als falsch angefühlt. Er spritzt sich Testosteron, um seinen Körper zu verändern. Und damit gerät er ins Visier der Politik, mitten in den aktuellen Präsidentschaftswahlkampf und auch mitten hinein in einen Kulturkampf, der in den USA immer erbitterter geführt wird.

Kerstin Klein, unsere Korrespondentin in Washington, hat einen beeindruckenden Film gedreht über Beau, über Trans-Kinder und ihre Eltern die mit all ihren Fragen an das Leben in den Sog des amerikanischen Wahlkampfes geraten sind. Über ihren Film spricht Kerstin mit Weltspiegel Podcast Host Philipp Abresch.

Shownotes:

Die Weltspiegel Doku: Trans*Teens: Im Sturm der US-Politik

https://1.ard.de/WeltspiegelDokuTransTeens