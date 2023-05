Swipe rechts in den Tod? Dating-Apps zur Spionage im Ukraine-Krieg

Eigentlich wollte Katja an die Front, um für ihr Heimatland Ukraine zu kämpfen. Doch ihre Eltern haben es der Achtzehnjährigen nicht erlaubt. Daher hatte Katja eine Idee: Über Dating-Apps und Social Media-Plattformen schreibt sie, als Russin getarnt, russische Soldaten an, flirtet mit ihnen, teilweise über Monate. Und entlockt ihnen sensible, militärische Informationen, die sie an die Behörden weitergibt. Und diese Infos helfen wiederum dem ukrainischen Militär, Stellungen der russischen Truppen gezielt anzugreifen. So zumindest hat es Katja, die eigentlich anders heißt, unserer ARD-Korrespondentin Susanne Petersohn erzählt. Es ist schwer, das nachzuprüfen, aber auch der ukrainische Geheimdienst bestätigt: Freiwillige, die über Social Media Informationen sammeln, also quasi spionieren, spielen eine große Rolle in diesem Krieg. Wie sieht das Russland? Und wird der Ukraine-Krieg womöglich sogar im Internet entschieden? Darüber sprechen wir mit unserer Moskau-Korrespondentin Ina Ruck und mit Matthias Schulze, Experte für Cybersicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.