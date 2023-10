Schweden versinkt in Gang-Kriminalität

Vielleicht hattet ihr bisher, wie wir, ein ungetrübtes Bild von Schweden: die niedlichen Holzhäuser in weiß, rot oder braun gestrichen, die wirklich wunderschöne Landschaft, freundliche, gelassene Menschen. Die Deutschen sprechen gerne von Bullerbü. Aber dieser Bullerbü-Lifestyle ist Geschichte. In Schweden eskaliert die Gewalt. Drogen-Gangs bekämpfen sich. Immer öfter gibt es Schießereien auf offener Straße, Verletze, Tote, Auftrags-Morde. Die Täter sind oft noch Kinder oder Teenager. Und die Opfer manchmal auch. Schon früher gab es schon Gewaltausbrüche in sogenannten ‚Risikogebieten‘ rund um Stockholm, Malmö oder Göteborg. Inzwischen schwappt die Welle der Gewalt in ganz normale Wohnviertel. Das macht vielen Schweden große Angst.

Was ist los in Schweden? Darüber spricht Moderator Philipp Abresch mit unseren beiden Korrespondenten in Stockholm, Sofie Donges und Christian Blenker.

