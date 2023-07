Russland: Urlaub im eigenen Land?

Wie und wo macht man Urlaub, wenn sich das eigene Land im Krieg befindet? Wohin zieht es Russinnen und Russen zu Sonne, Strand, Meer und Kultur? Gibt es in Russland auch jetzt Touristinnen und Touristen aus andere Ländern? Wie fühlt sich Urlaub an in Zeiten des Krieges? Unsere ARD-Korrespondentin Sabine Krebs hat in Sotschi und Sankt Petersburg mit Urlaubern gesprochen. ARD-Korrespondentin Ina Ruck berichtet aus Moskau über die aktuelle Situation und Stimmung im Land und über Wagner-Chef Prigoschin, was hat sein "Durchmarsch" letztlich bewirkt? Wie stabil sitzt Putin im Amt?

Moderation: Janina Werner

Redaktion: Heribert Roth und Petra Schmitt-Wilting