Nehmen die Saudis uns den Fußball?

Saudi-Arabien strebt mit aller Macht auf die internationale Fußball-, aber auch auf die internationale Sportbühne. Superstars wie Cristiano Ronaldo wechseln für horrende Summen in die saudische Liga. Nicht nur im Fußball versucht das Land mehr Einfluss zu gewinnen, sondern auch in anderen Sportarten wie Formel 1, Boxen und Handball. Was ist das Ziel von Kronprinz Mohammed bin Salman? Darüber sprechen wir mit dem ARD-Korrespondenten Ramin Sina, der für eine Weltspiegel-Doku durch das Land gereist ist. WDR-Sportredakteur Benjamin Best ordnet uns ein, was die Fußballkäufe der Saudis für den europäischen Fußball bedeuten und welche Parallelen es zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar gibt.

Die Weltspiegel-Doku in der ARD-Mediathek findet ihr hier: https://1.ard.de/Saudi_Arabien_Fussball_Weltspiegel?p

Den Podcast Sport Inside könnt ihr hier hören: https://www.ardaudiothek.de/episode/wdr-5-sport-inside-der-podcast-kritisch-konstruktiv-inklusiv/krieg-und-olympia-10-jahre-nach-den-winterspielen-in-sotschi/wdr-5/13207651/

Moderation: Janina Werner

Redaktion: Heribert Roth und Petra Schmitt-Wilting