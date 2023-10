Krieg in Israel – Zwischen Trauer und Vergeltung

Hunderte Terroristen überrennen das israelische Militär, ermorden Frauen, Kinder, Alte. Die Überraschungsangriffe der Hamas am vergangenen Samstag haben Israel tief erschüttert. „Dieser Angriff bedeutet, dass mein Land, der Staat Israel, sein Versprechen nicht einhalten kann. Das Land ist da, um Juden zu beschützen“, sagt der israelische Historiker Moshe Zimmermann. Mit ihm sprechen wir über die Verantwortung der israelischen Regierung und darüber, ob und wie Friedensverhandlungen stattfinden können – auch wenn das momentan noch in weiter Ferne scheint.

Die Zeichen stehen aktuell auf Vergeltung. Millionen Menschen im Gazastreifen sollen sich in Sicherheit bringen. Doch wie? „Es gibt keine Sicherheit in Gaza“, sagt Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. In Israel blickt man auch sorgenvoll nach Norden in Richtung Libanon. Droht ein Zwei-Fronten-Krieg? Welche Auswirkungen hat der Krieg für den gesamten Nahen Osten? Darüber sprechen wir ARD-Korrespondent Ramin Sina in Beirut.

