KI: Wie behält der Mensch die Kontrolle?

Was geht alles schon mit Künstlicher Intelligenz? Wie weit ist die Entwicklung? Wo erleichtert es unseren Alltag – und wo kann’s in Zukunft zu einer echten Bedrohung oder Gefahr werden? Darüber sprechen Joana Jäschke und Nils Dampz, unser ARD-Korrespondent in San Francisco, in dieser Folge. Sie haben in den USA zusammen zum Thema eine Weltspiegel Doku gemacht und nehmen euch mit hinter die Kulissen des Drehs. Antworten auf die Frage nach der Kontrolle gibt es vom Risikoforscher Dan Hendrycks und dem Kollegen Gregor Schmalzried von „Der KI-Podcast“. Aber die erste Frage geht natürlich an eine Künstliche Intelligenz.

Die Weltspiegel Doku „Künstliche Intelligenz – Besser als wir?“: https://1.ard.de/KI_besser_als_wir

Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried, Marie Kilg und Fritz Espenlaub: https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-ki-podcast/94632864/