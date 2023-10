Inside Russland: Putin Forever?

Im nächsten Frühjahr sollen in Russland Präsidentschaftswahlen stattfinden – kein Zweifel, dass Wladimir Putin erneut antritt, kein Zweifel, dass er gewinnen wird. Es wäre dann seine 5. Amtszeit, für weitere 6 Jahre. Gegenkandidaten, so wurde es zumindest vorgeschlagen, sollen nicht jünger als 50 sein – wohl, damit der Hauptkandidat nicht zu alt wirkt. Ohnehin sind sie nur Zählkandidaten. Gefährlich werden kann Putin niemand. Die wichtigsten Oppositionellen sind ausgeschaltet, das System ist auf ihn zugeschnitten. In welche Zukunft geht dieses Land? Welche Perspektive haben junge Menschen, welche Beteiligungsmöglichkeiten? Gibt es überhaupt noch jemanden, der oder die für einen anderen Kurs steht?

In der vierten und letzten Folge von Inside Russland, dem Podcast aus dem ARD-Studio Moskau, blicken unsere Korespondent:innen Christina Nagel, Ina Ruck und Frank Aischmann nach vorne und fragen sich: Wohin entwickelt sich Russland?

