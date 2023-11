Inside Nahost – Was braucht es für einen Frieden?

In unserer zweiten Sonderfolge des Weltspiegelpodcasts zum Nahostkonflikt sprechen wir über mögliche Wege hin zu einem Kriegsende. Unter welchen Bedingungen wäre Israel bereit die Angriffe einzustellen? Kann man mit der Hamas überhaupt verhandeln? Und welche internationalen Player könnten an einem Friedensprozess mitwirken? Im Gespräch mit dem ARD-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv wird deutlich, dass die Rufe nach einer Waffenruhe in Israel lauter werden. Doch reicht das, um die politische Führung zu beeinflussen? Die ARD-Korrespondenten Martin Durm live aus dem Libanon und Arne Bartram aus Washington zeigen auf, wie regionale und internationale Mächte Einfluss auf die Kriegsparteien nehmen könnten.

Moderation: Natalie Amiri

Redaktion: Svitlana Magazova, Paul Jens

***************************************************

Unser Videotipp:

Hanna Resch über einen Breakdance-Lehrer in Gaza, der den Kindern ein wenig Ablenkung bieten will: https://www.ardmediathek.de/video/weltspiegel/gaza-breakdance-im-krieg/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3dlbHRzcGllZ2VsL2ZmOTY1MDI3LWJmZTMtNDU1Mi1iNjIyLWZkZjNjYzg0MjdkMg

Unser Hörtipp:

Lost in Nahost beschäftigt sich in der aktuell Folge mit der Situation der israelischen Geiseln: https://www.ardaudiothek.de/episode/lost-in-nahost-der-podcast-zum-krieg-in-israel-und-gaza/was-ist-mit-den-geiseln-der-hamas/br24/12907103/