Im Schatten von Nahost: Russlands Offensive in der Ukraine

per Mail teilen

Während die Weltöffentlichkeit zurzeit nach Israel blickt, wo ein Krieg geführt wird, der zum Flächenbrand werden könnte, nutzt die russische Armee offenbar die Gelegenheit und verstärkt ihre Angriffe im Osten der Ukraine. Das berichten viele Menschen, die sich an der Front aufhalten, die Verletzte versorgen oder von dort jetzt geflohen sind. ARD-Korrespondentin Susanne Petersohn war unweit von Donezk in der Stadt Awdijiwka, die die russischen Truppen scheinbar gerade gezielt versuchen einzunehmen. Susanne Petersohn erzählt Weltspiegel-Moderator Philipp Abresch von ihren Eindrücken. ARD-Korrespondent Olaf Bock aus Moskau schätzt ein, wie Putin versucht, den Krieg in Israel und Gaza für seine Zwecke zu nutzen.

Moderation: Philipp Abresch

Redaktion: Nils Kopp

*****************************************************************

Unser Hörtipp:

Der NDR-Podcast mit Updates zum Krieg in der Ukraine, jetzt auch mit Blick in den Nahen Osten: Streitkräfte und Strategien

https://www.ardaudiothek.de/sendung/streitkraefte-und-strategien/7852196/