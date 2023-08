Giftiger Staub in der Türkei: Sechs Monate nach dem Erdbeben

Früh am Morgen am 6. Februars bebt die Erde im Südosten der Türkei und im Norden Syriens. Mehrstöckige Häuser klappen zusammen, begraben Zehntausende unter sich. Gemessen an den Todesopfern war das die schlimmste Erdbebenkatastrophe der türkischen Geschichte. Auch die Berge an Schutt und Geröll sind beispiellos. Und überall hängt dieser giftige Staub in der Luft, der Asbest und Quecksilber enthält. Dazu haben Katharina Willinger und Uwe Lueb vom ARD-Studio Istanbul recherchiert. Vom gesellschaftlichen Trauma und wie die Hilfe vor Ort läuft, erzählt auch Serkan Eren im Gespräch mit Moderatorin Joana Jäschke. Er ist Gründer der Stuttgarter Hilfsorganisation „Stelp“. Eren berichtet, wie er jetzt mit Containerstädten den Menschen vor Ort wieder ein Dach über dem Kopf gibt und ihnen psychologische Hilfe bietet.

Der angesprochene Arte-Film "Nach dem Erdbeben: Jahrhundert-Katastrophe in der Türkei"

https://www.arte.tv/de/videos/111748-004-A/re-nach-dem-erdbeben/

Unser Podcast Hinweis in dieser Woche: Der KI-Podcast https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-ki-podcast/94632864/

Ein Radio-Beitrag von ARD-Korrespondent Uwe Lueb zur Asbesthalde von Samandag:

https://www.ndr.de/nachrichten/info/Die-Asbesthalde-von-Samandag-Sechs-Monate-nach-dem-Erdbeben-in-der-Tuerkei,audio1437380.html