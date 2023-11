Europa: Wie gelingt Integration?

Bei einer Verkehrskontrolle im Sommer dieses Jahres traf ein tödlicher Schuss den 17-jährigen Nahel in der Pariser Vorstadt Nanterre. Daraufhin kam es zu schweren Ausschreitungen und Plünderungen. Sich um die Vorstädte, die Banlieue, zu kümmern – das hat fast jeder französische Präsident versprochen. Was ist daraus geworden? Darüber spreche ich mit ARD Frankreich-Korrespondentin Sabine Rau und mit ARD Korrespondentin Julia Wäschenbach in Stockholm. Sie erzählt, wie sich Schweden in seiner Migrationspolitik verändert hat, dass zum Beispiel die steigende Gangkriminalität eine Rolle spielt. Auch in Deutschland wird wieder verstärkt über Integration und Migration diskutiert. Engagierte Helfer und Helferinnen stehen im Alltag vor großen Herausforderungen, darüber sprechen wir mit Magdalena Schwarzmüller. Sie ist seit über 30 Jahren in der Flüchtlingshilfe aktiv.

Moderation: Janina Werner

Redaktion: Heribert Roth und Petra Schmitt-Wilting