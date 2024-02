Erbeben in der Türkei und in Syrien: Ein Jahr danach

Am Morgen des 6. Februar 2023 erschüttert ein Erdbeben die Türkei und Syrien: Mehr als 50 000 Menschen sterben, über 120 000 werden verletzt. Viele verlieren ihre Wohnung, ihr Haus. Wie geht es den Menschen in der Türkei und in Syrien ein Jahr nach der Katastrophe? Wie läuft der Wiederaufbau? Und wie konnte es überhaupt zu so vielen Toten kommen? Die ARD-Korrespondentin Katharina Willinger aus dem Studio Istanbul hat mit Familien, Architekt:innen und Politiker:innen über das Erdbeben in der Türkei gesprochen. Mit ARD-Korrespondent Markus Rosch hat sie dazu auch eine Weltspiegel Doku produziert. Der ARD-Korrespondent Tilo Spanhel aus dem Studio Kairo gibt Einblicke aus Syrien – und erklärt, wie es den Menschen dort heute geht und warum Präsident Assad noch heute von dem Erdbeben profitiert.

Moderation: Natalie Amiri

Redaktion: Nils Kopp, Julia Schuster

Die Weltspiegel Doku: Türkei: Alles anders nach dem Beben?

