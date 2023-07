Die KI-Revolution: So verändert sich dein Leben

GPT – drei Buchstaben, die für eine Revolution stehen. Denn seitdem das Sprachmodell ChatGPT Ende 2023 auf den Markt kam, boomt das Thema Künstliche Intelligenz. Unsere USA-Korrespondent:innen Katharina Wilhelm in Los Angeles und Nils Dampz in San Francisco haben viele Beispiele im Gepäck aus Hollywood und dem Silicon Valley und experimentieren selbst viel mit KI herum. Wir sprechen darüber, wie schnell diese künstlichen Intelligenzen lernen und schauen auf die Chancen, aber auch auf die „dunkle Seite“. Müssen wir wirklich befürchten, dass KI die Welt zerstört? Denn es gibt da sehr düsterere, apokalyptische Szenarien... ChatGPT kündigt diese Folge übrigens an als “so spannend wie ein Detektivroman und so verrückt wie eine Schlange, die Schach spielt”. Wenn ihr sie gehört habt, lasst uns gerne auch ein paar lustige Vergleiche in den Bewertungen da.

