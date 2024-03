Delegalize it: Warum will Thailand Cannabis wieder verbieten?

Während bei uns Kiffen ab April legal wird – zumindest unter bestimmten Bedingungen – gibt es in Thailand eine Gegenbewegung. Erst vor zwei Jahren wurde Cannabis dort entkriminalisiert. Doch bald könnte schon wieder Schluss damit sein. Was hat sich verändert? Über die Hintergründe der Kehrtwende sprechen wir mit Florian Bahrdt, ARD-Korrespondent für Südostasien. Was genau in Deutschland ab Ostermontag erlaubt ist, was illegal bleibt und wie sich das Gesetz mit den Regelungen anderer Länder vergleichen lässt, das erklärt uns Fabian Töpel aus der ARD-Rechts- und Justizredaktion. Seinen Podcast "Die Justizreporter*innen" findet ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/sendung/die-justizreporter-innen/72290090/

Moderation: Joana Jäschke

Redaktion: Steffi Fetz