Das hat uns 2023 berührt

Zeit für einen Podcast-Rückblick: Welche Themen haben uns in diesem Jahr besonders beschäftigt? Was macht Hoffnung? Welche Gespräche sind uns Weltspiegel-Podcast Hosts im Kopf geblieben und warum? Für Philipp Abresch war es das Gespräch mit unserem Madrid-Korrespondenten Sebastian Kisters und dem Industriedesigner Peter Trautwein, der den sogenannten Wolkenfänger entworfen hat. Damit werden Tropfen aus Nebel aufgefangen und zu fließendem Wasser gemacht. Host Janina Werner erinnert sich an das Gespräch mit Weltspiegel-Moderatorin Isabel Schayani und Migrationsforscher Gerald Knaus, in dem es über die Asylpolitik in Europa und legale Migrationswege ging.

Hier geht es zu den beiden Folgen, aus denen wir Ausschnitte verwenden haben: Trinkwasser aus Nebel: https://1.ard.de/weltspiegel_podcast_trinkwasser_aus_nebel

Asyl: Europa sucht eine Lösung https://1.ard.de/weltspiegel_podcast_aysl_europa