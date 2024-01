Das bleibt 2024 wichtig

Vielleicht habt ihr zwischen den Jahren bewusst eine Nachrichtenpause eingelegt. Nicht jedes Update mitgenommen, nicht jede Bad-News Schlagzeile verfolgt. Denn davon gab es vergangenes Jahr wirklich viele. Krieg gegen die Ukraine - seit fast zwei Jahren. Der Angriff der Hamas auf Israel und der Krieg im Gazastreifen. Das sind zwei der Themen, über die wir hier auch in diesem Jahr sprechen werden, auch mit unseren ARD-Korrespondent:innen. In dieser Folge mit Susanne Petersohn und Vassili Golod aus dem Studio Kyiv sowie Jan Christoph-Kitzler aus dem Studio Tel Aviv.

**************************************************************************************** Die ganzen Gespräche könnt ihr in diesen Folgen nachhören:

Inside Nahost - Was braucht es für einen Frieden? https://1.ard.de/weltspiegel_podcast_inside_nahost_frieden

Swipe rechts in den Tod? Dating-Apps zur Spionage im Ukraine-Krieg https://1.ard.de/weltspiegel_podcast_dating_apps_spionage

Die 1. Folge unserer Reihe „Inside Russland“: https://1.ard.de/_bwXN