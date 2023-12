Ägypten wählt: Wohin steuert das Land?

Vom 10. bis 12. Dezember wird in Ägypten gewählt und der Ausgang der Wahl scheint jetzt schon mehr als wahrscheinlich: Der bisherige Präsident Abdel Fattah al-Sisi wird wohl wiedergewählt. Seit zehn Jahren regiert al-Sisi das Land autoritär, seine Kritiker und Regimegegner werden systematisch unter Druck gesetzt. Das Land befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Wo steht Ägypten heute und was hat der arabische Frühling verändert? Das ordnet uns die ARD-Korrespondentin Anne Allmeling in Kairo ein. Ägypten hat schon durch seine Lage eine enorme strategische Bedeutung im Nahen Osten. Gerade präsentiert sich das Land als Vermittler zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Das vertieft im Gespräch Daniel Gerlach, Autor und Experte für den Nahen Osten und Chefredakteur des Fachmagazins Zenith.

