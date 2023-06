60 Jahre Weltspiegel: Bürgerrechtsbewegung im Wandel

Der Weltspiegel feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag: 60 Jahre! Der Weltspiegel Podcast feiert mit, wir gehen auf Zeitreise. Seit 60 Jahren berichten wir aus aller Welt, auch aus den USA. Wir waren dabei als Martin Luther King seine bewegende Rede hielt und wir haben 1968 über das Attentat auf den Bürgerrechtler berichtet. Wie hat sich die Bürgerrechtsbewegung in den vergangenen Jahrzehnten bis heute entwickelt? Wie steht es heute um die Bürgerrechte? Darüber spricht Moderatorin Janina Werner mit Gudrun Engel, ARD-Korrespondentin in Washington und mit Marion Schmickler, Korrespondentin in New York.