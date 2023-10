100 Jahre Türkei: Grund zum Feiern?

Vor 100 Jahren, am 29.10. wurde die türkische Republik gegründet. Damals schien der Kurs des Landes vorgezeichnet: modern und dem Westen zugewandt. Heute ist das Land hin- und hergerissen zwischen seinen orientalischen Wurzeln und der Sehnsucht nach Europa. Wie hat sich die Türkei mit der Zeit verändert und wohin steuert sie? Seit 20 Jahren ist Präsident Recep Tayyip Erdoğan an der Macht, und kaum ein Präsident hat die Türkei so verändert wie er. Darüber sprechen wir mit der ARD-Korrespondentin Katharina Willinger in Istanbul und mit dem WDR-Journalisten Murad Bayraktar. Er hat selbst türkische Wurzeln und hat lange Zeit die türkische Redaktion des Radiosenders Cosmo geleitet.

Moderation: Janina Werner

Redaktion: Heribert Roth und Petra Schmitt-Wilting