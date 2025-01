Warteschleife

per Mail teilen

So fröhlich hat man Franz Faller lange nicht gesehen. Der freut sich nämlich auf das bevorstehende Diner d’Amour mit seiner Herzensdame. Er hat seine alte Liebe zu Margarethe neu entdeckt und gibt alles, ihr so richtig zu imponieren. Ein Lammfilet soll deren mittlerweile erhärtetes Herz abermals erweichen, und Lioba soll ihm dabei helfen.

Eva nutzt die nervenaufreibende Wartezeit auf einen geeigneten Spender und blickt dankbar auf ihr bisheriges Leben zurück. Sie kramt in ihrer Erinnerungskiste und versinkt gedanklich in alten Briefen und Fotos. Erinnerungen, die sie noch einmal Revue passieren lässt. Andreas bricht schier das Herz, als er seine Frau so sieht.

Bea ist wie gewohnt ruppig, wenn es um Manuel geht. Jeder auf dem Hof scheint sich gut mit dem Portugiesen zu verstehen, aber sie mauert weiter. Auf einmal kann sie sich gegen ihre wahren Gefühle jedoch nicht mehr wehren.