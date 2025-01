Schnelle Hilfe

Lissy versucht Andreas auf andere Gedanken zu bringen und bittet ihn um Hilfe bei ihrem Hühnerprojekt. Doch Andreas hat im Moment andere Sorgen als die Schulhühner. Letztendlich ist er aber doch froh, dass ihn Lissy von seiner Sorge um Eva ablenkt. Es tut dem Tierarzt gut, endlich mit jemandem darüber sprechen zu können, wie es wirklich in ihm aussieht.

Bernhard kann sich schon vorstellen, wer hinter der unangekündigten Begehung der Feuerwehr durch die Unfallkasse steckt. Die Mängelliste jedenfalls ist lang und der Bürgermeister muss sich dringend etwas einfallen lassen.

Lioba ist entsetzt, als sie sieht, dass Matteo in seinem Kinderwagen hinterm Fallerhof abgestellt ist. Viel zu gefährlich findet sie es, dass Jenny ihr Kind einfach so im Freien abstellt. Was da alles passieren kann! Und was, wenn irgendjemand Matteo einfach so mitnimmt? Lioba und Jenny sind da jedenfalls sehr unterschiedlicher Meinung. Jenny bekommt erst Angst, als sie in Matteos Kinderwagen etwas findet, was da nicht hingehört.