Gute Gedanken

Katis Nerven liegen blank. Sobald nur das Telefon klingelt, gerät sie in Panik und rechnet mit schlechten Nachrichten von Eva. Bernd tut sein Bestes, um sie zu trösten, aber helfen kann er seiner Frau nicht wirklich. Die Angst, dass Eva ihre Krankheit vielleicht nicht überlebt, lässt Kati verzweifeln. Doch dann keimt Hoffnung auf, es gibt ein Match in der Spenderdatei!

Leon liebt seine Arbeit im Löwen, auch wenn Tu ein wirklich strenger Lehrherr ist. Der junge Mann ist in der Dorfkneipe ganz in seinem Element – bis seine Eltern zu einem Überraschungsbesuch dort auftauchen. Und während die beiden vor Stolz schier platzen, würde sich Leon vor Peinlichkeit am liebsten in Luft auflösen.

Constantin macht die Sägewerker wahnsinnig! Seit Sophie schwanger ist, scheint er noch mehr um seine Honeybee herumzuschwirren und kontrolliert sie auf Schritt und Tritt. Was sie isst, wie lang sie arbeitet, wie oft sie sich ausruht, wie schnell sie läuft. Ein dringender Termin zwingt ihn schließlich dazu, Sophie doch aus den Augen zu lassen.