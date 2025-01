Zurück im Ring

per Mail teilen

Andreas und Carlotta bereiten zu Hause alles für Evas Rückkehr aus dem Krankenhaus vor. Während Carlotta sich wie verrückt auf ihre Mama freut und ein großes Willkommensplakat malt, versucht Andreas die Wohnung annähernd keimfrei zu bekommen. Leider ein schier unmögliches Unterfangen. Auch der Rest der Familie wird durch Evas Heimkehr vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Kati jedoch vor die allergrößten!

Bernhard hat eingesehen, dass die Rathaus-Website – vor allem jetzt in Wahlkampfzeiten – dringend einen neuen Anstrich braucht. Ohne groß zu überlegen, wendet er sich deshalb an seinen Sohn. Der kriegt das sicher schnell und günstig hin! Doch für Albert bestätigt sich einmal mehr, dass sein Vater weder weiß, was sein Sohn genau macht, noch, dass er dessen Arbeit wirklich ernst nimmt. Und Albert hat keinen Bock mehr darauf, sich von ihm behandeln zu lassen, wie ein Schuljunge.

Hermann hat an Irenes Entscheidung, ohne ihn auf Kreuzfahrt zu gehen, ordentlich zu knabbern.