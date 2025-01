Und sie feiern doch!

Weder Kati noch Tu können sich vorstellen, dass es in diesem Jahr eine große Fasnetparty im Löwen gibt. Eva ist schwer krank und da kann man doch nicht einfach so tun, als wäre nichts! Als Eva die traurigen Gesichter ihrer Stammtischjungs zu sehen bekommt, meldet sie sich sofort, denn für die Wirtin ist eines ganz klar: In ihrer Kneipe sollen die Puppen tanzen, auch wenn sie selbst gerade keinen Grund zum Feiern hat. Jetzt erst recht!

Bernhard hat sich nicht wirklich Mühe gegeben zu verbergen, dass er auf Fasnet, Rathaussturm und Ansprachen nicht die geringste Lust hat. Das schlägt sich prompt in Reaktionen einiger Schönwalder Bürger nieder, die sich im Rathaus über den lustlosen Bürgermeister beschweren. Albert, der die Wahlkampfkampagne seines Vaters plant stellt fest, dass die Kritik am Bürgermeister nicht nur an Fasnet so massiv ist.